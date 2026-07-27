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  • Ympäristöystävällistä tehokkuutta
  • Ympäristöystävällistä tehokkuutta
  • Ympäristöystävällistä tehokkuutta
  • Ympäristöystävällistä tehokkuutta

Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu LCD-näyttö

19S4LCS/00

Ympäristöystävällistä tehokkuutta
Philipsin ergonominen LED-näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia, ja sen valmistusmateriaalista 25 % on kierrätettyä materiaalia.
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ja energiatehokas ergonominen LED-näyttö

Ympäristöystävällistä tehokkuutta

  • S Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

LED-tekniikka takaa luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt

SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt

SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan näytön asennon, mikä vähentää pitkän työpäivän fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.

Lyhyt matka näytön reunasta pöytään tekee lukemisesta mukavaa

Lyhyt matka näytön reunasta pöytään tekee lukemisesta mukavaa

Kehittyneen SmartErgoBase-näyttötelineen ansiosta Philipsin näyttö voidaan laskea lähes pöydän tasolle, jolloin katselukulma voidaan säätää entistä mukavammaksi. Lyhyt matka näytön reunasta pöytään takaa täydellisen työskentelymukavuuden, jos käytät silmälaseja työskennellessäsi tietokoneella. Lisäksi eripituiset käyttäjät voivat säätää näytön korkeuden ja katselukulman haluamakseen, mikä vähentää silmien rasittumista ja väsymystä.

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