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  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu LCD-näyttö

220B4LPYCB/00

5
| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
Philips PowerSensor LED -näyttö on tehokas ja ympäristöystävällinen, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia ja sen valmistusmateriaalista 65 % on kuluttajien kierrättämää muovia
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ja sähkölaskua pienentävä PowerSensor

Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

  • B-line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680x1050

LED-tekniikka takaa luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.

DisplayPort tuottaa ääni- ja videoyhteyden samalla pitkällä kaapelilla

DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

28/05/2019

Suisse

Suisse

erfüllt vollkommen meinen Ansprüchen

Super Bildschirm! Etwas schwache Lautsprecher. Preis Leistung sehrgut!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

25/08/2015

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Prima

Graag zou ik hetzelfde scherm een aantal formaten groter hebben

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

17/04/2014

Italia

Italia

Semplice e funzionale

Il monitor ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Il design è so brio ed elegante adatto a studi ed uffici

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor

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