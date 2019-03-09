2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
220S4LSB/00
S Line
22" (55,9 cm)
1680x1050
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
2.5
5:stä
2
Arviot
wazuzu
09/03/2019
España
Ni USB ni HDMI !!!!
no tiene entrada usb ni conexion hdmi..............es una lastima.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED
gm771013
01/06/2017
France
Vahvistettu ostaja
Bonne qualité d'image, touches tactiles en panne
Bonne qualité d'image malheureusement les touches tactiles sont en pannes ainsi qu'un message de test s'affiche rendant impossible l'utilisation de l'écran. Ce problème est arrivé un mois après la fin de garantie !!! Je ne recommande pas ce modèle.
Arvioitu tuote: Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Arvioitu tuote: Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED