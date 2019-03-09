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  • Ympäristöystävällistä tehokkuutta

Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu LCD-näyttö

220S4LSB/00

2.5
| (2) Arviot
Ympäristöystävällistä tehokkuutta
Philips LED-näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia, ja sen valmistusmateriaalista 25 % on kierrätettyä materiaalia.
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energiaa säästävällä LED-näytöllä

Ympäristöystävällistä tehokkuutta

  • S Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680x1050

LED-tekniikka takaa luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!

SmartContrast syventää mustan sävyjä

SmartContrast syventää mustan sävyjä

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Tekniset tiedot

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Arviot

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2.5

5:stä

2

Arviot

5
4
1

09/03/2019

España

España

Ni USB ni HDMI !!!!

no tiene entrada usb ni conexion hdmi..............es una lastima.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241S4LSB Monitor LCD, retroiluminación LED

01/06/2017

France

France

Vahvistettu ostaja

Bonne qualité d'image, touches tactiles en panne

Bonne qualité d'image malheureusement les touches tactiles sont en pannes ainsi qu'un message de test s'affiche rendant impossible l'utilisation de l'écran. Ce problème est arrivé un mois après la fin de garantie !!! Je ne recommande pas ce modèle.

Arvioitu tuote: Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Arvioitu tuote: Brilliance 220S4LSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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