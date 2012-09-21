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Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

220V3LSB/00

4.5

| (15) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Tätä tyylikästä ja ohutta näyttöä on ilo käyttää. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat.

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Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa

Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan aina valmistuksesta hävittämiseen.

LED-tekniikalla luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Upea ohut, kiiltävä malli

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.5

5:stä

15

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips led monitor 236v3lsb

VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236V3LSB LED monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236V3LSB LED monitor

08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236V3LSB LED monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 236V3LSB LED monitor

02/12/2013

België

België

dit product is volledig O.K.

Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V3LSB LED monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 226V3LSB LED monitor

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