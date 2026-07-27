2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
221S3UCS/00
S Line
21,5" (54,6 cm)
USB-näyttö
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
Philips USB -näyttö voi näyttää kuvia ja ottaa virtaa suoraan kannettavan tietokoneesi USB-porteista yhdellä USB-kaapelilla. Muita virta- tai videokaapeleita ei tarvita, kun kannettavasi ja näyttösi on yhdistetty yksinkertaisella yhden kaapelin liitännällä, joka kuluttaa erittäin vähän virtaa.
USB-näytössä on erityinen virtaa säästävä LED-taustavalo, joten se voi ottaa virran suoraan kannettavan tietokoneesi USB-porteista. Se kuluttaa noin 9 wattia, mikä on noin 50 % vähemmän kuin vastaavassa tavallisessa näytössä.
Arviot
Joissakin harvoissa tapauksissa, jos kannettavasi 2xUSB-porteissa ei ole tarpeeksi lähtötehoa näytölle, saatat joutua ostamaan valinnaisen verkkolaitteen.