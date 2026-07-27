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  • USB-näytön helppoutta
  • USB-näytön helppoutta
  • USB-näytön helppoutta
  • USB-näytön helppoutta

Tuotanto lopetettu

LED-taustavalaistu LCD-näyttö

221S3UCS/00

USB-näytön helppoutta
Tunne uuden Philips USB -näytön vapaus. Näyttö saa digitaalisen videon ja virtaa tietokoneen USB 2.0 -porttien kautta yhdellä kaapelilla!
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Yhdellä USB-kaapelilla virtaa ja videota

USB-näytön helppoutta

  • S Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • USB-näyttö

Nopeasti päälle LED-tekniikan ansiosta

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Virta ja videokuva yhdestä kannettavan tietokoneen USB 2.0 -liitännästä

Philips USB -näyttö voi näyttää kuvia ja ottaa virtaa suoraan kannettavan tietokoneesi USB-porteista yhdellä USB-kaapelilla. Muita virta- tai videokaapeleita ei tarvita, kun kannettavasi ja näyttösi on yhdistetty yksinkertaisella yhden kaapelin liitännällä, joka kuluttaa erittäin vähän virtaa.

Erittäin pieni virrankulutus

USB-näytössä on erityinen virtaa säästävä LED-taustavalo, joten se voi ottaa virran suoraan kannettavan tietokoneesi USB-porteista. Se kuluttaa noin 9 wattia, mikä on noin 50 % vähemmän kuin vastaavassa tavallisessa näytössä.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Joissakin harvoissa tapauksissa, jos kannettavasi 2xUSB-porteissa ei ole tarpeeksi lähtötehoa näytölle, saatat joutua ostamaan valinnaisen verkkolaitteen.