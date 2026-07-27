Virta ja videokuva yhdestä kannettavan tietokoneen USB 2.0 -liitännästä

Philips USB -näyttö voi näyttää kuvia ja ottaa virtaa suoraan kannettavan tietokoneesi USB-porteista yhdellä USB-kaapelilla. Muita virta- tai videokaapeleita ei tarvita, kun kannettavasi ja näyttösi on yhdistetty yksinkertaisella yhden kaapelin liitännällä, joka kuluttaa erittäin vähän virtaa.