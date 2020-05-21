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Tuotanto lopetettu

Full HD ‑LCD-näyttö

223V7QDSB/01

4.3

| (53) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.

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Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan

  • V Line

  • 22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.

SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!

16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

53

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

3

21/05/2020

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Kører perfekt.

Jeg synes billedet er fint, nem at betjene, passer fint til mit brug.

Edut

Skærm

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm

Käyttöpäivä 2020-04-21

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm

Käyttöpäivä 2020-04-21

07/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Phillips 27" Monitor

So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V7QDSB Full HD LCD monitor

15/03/2024

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Computerschermen

Hebben 2 schermen gekocht, de vorige was stuk, zat een hinderlijke baan in. En de schermen kreeg ik niet op de zelfde kleur. Pc heeft geen 2 HDMI poorten. Nu geen enkel probleem krijg precies de zelfde kleur. Een genot om mee te werken.

Edut

Snelle levering starten vlot op

Haitat

Veel verpakkings matriaal; milieu onvriendelijk

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor

Käyttöpäivä 2024-02-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor

Käyttöpäivä 2024-02-15

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.

  3. Vasteaika on SmartResponsen mukainen