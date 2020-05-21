2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
223V7QDSB/01
Eloisat ja terävät kuvat reunasta reunaan
Täydellinen yleiskäyttöinen näyttö, jonka upeat kuvat ulottuvat reunasta reunaan. Kompakti ja ohut näyttö on myös hellävarainen silmille.
V Line
22 (halkaisija 21,5 tuumaa / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.
SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa optimaalisen näyttötehon. Kätevässä käyttöliittymässä voit valita useita tiloja esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -tarkkuuden ansiosta.
4.3
5:stä
53
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
F.B.N.
21/05/2020
Danmark
Vahvistettu ostaja
Kører perfekt.
Jeg synes billedet er fint, nem at betjene, passer fint til mit brug.
Edut
Skærm
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Käyttöpäivä 2020-04-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-skærm
Käyttöpäivä 2020-04-21
Dude1663
07/05/2019
United Kingdom
Phillips 27" Monitor
So far so good. Very impressed with the quality of the picture and the vibrant colors. Good price as well. Early days yet over performance and reliability.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Kippenboer
15/03/2024
Nederland
Vahvistettu ostaja
Computerschermen
Hebben 2 schermen gekocht, de vorige was stuk, zat een hinderlijke baan in. En de schermen kreeg ik niet op de zelfde kleur. Pc heeft geen 2 HDMI poorten. Nu geen enkel probleem krijg precies de zelfde kleur. Een genot om mee te werken.
Edut
Snelle levering starten vlot op
Haitat
Veel verpakkings matriaal; milieu onvriendelijk
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Käyttöpäivä 2024-02-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor
Käyttöpäivä 2024-02-15
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii vain käytettäessä HDMI-liitäntää.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen