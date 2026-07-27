2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
231P4QPYKEB/00
P Line
23" (58,4 cm)
Full HD -näyttö
PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Sisäisen web-kameran ja mikrofonin avulla voit nähdä työkaverisi ja asiakkaasi ja kommunikoida heidän kanssaan. Tämän yksinkertaisen ratkaisun avulla yhteistyö ja jakaminen on mutkattomampaa, ja säästät sekä aikaa että matkakuluja.
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