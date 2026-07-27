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  • Maailman ensimmäinen ErgoSensor-näyttö
  • Maailman ensimmäinen ErgoSensor-näyttö
  • Maailman ensimmäinen ErgoSensor-näyttö
  • Maailman ensimmäinen ErgoSensor-näyttö
  • Maailman ensimmäinen ErgoSensor-näyttö
  • Maailman ensimmäinen ErgoSensor-näyttö
  • Maailman ensimmäinen ErgoSensor-näyttö
  • Maailman ensimmäinen ErgoSensor-näyttö

Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu IPS-LCD-näyttö

231P4QRYEB/00

Maailman ensimmäinen ErgoSensor-näyttö
Innovatiivinen Philips ErgoSensor -näyttö on maailman ensimmäinen älykäs näyttö, joka ohjaa käyttäjän ergonomisesti oikeaan asentoon tietokoneen ääressä
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työhyvinvoinnin ja tehokkuuden parantamiseen

Maailman ensimmäinen ErgoSensor-näyttö

  • P Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD -näyttö

ErgoSensorin avulla teet töitä entistä terveellisemmin

Philips uskoo, että työ on sovitettava ihmisille eikä toisin päin. Philips on halunnut edistää työhyvinvointia ja tuottavampia työpaikkoja kehittämällä maailman ensimmäisellä innovatiivisella näytönsisäisen "ErgoSensor"-tekniikan, joka tunnistaa ja mittaa käyttäjän asennon. ErgoSensor ohjaa käyttäjän istumaan ergonomisesti oikeassa asennossa tietokoneen ääressä ja antaa korjaavaa palautetta optimaalisesta katseluetäisyydestä sekä niskan ergonomisesta kulmasta ja neuvoo taukojen pitämisessä. Se käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä sammuttamalla näytön, jos käyttäjä ei istu koneen ääressä.

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

DisplayPort tuottaa ääni- ja videoyhteyden samalla pitkällä kaapelilla

DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.

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