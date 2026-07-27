2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
231P4QRYEB/00
P Line
23" (58,4 cm)
Full HD -näyttö
Philips uskoo, että työ on sovitettava ihmisille eikä toisin päin. Philips on halunnut edistää työhyvinvointia ja tuottavampia työpaikkoja kehittämällä maailman ensimmäisellä innovatiivisella näytönsisäisen "ErgoSensor"-tekniikan, joka tunnistaa ja mittaa käyttäjän asennon. ErgoSensor ohjaa käyttäjän istumaan ergonomisesti oikeassa asennossa tietokoneen ääressä ja antaa korjaavaa palautetta optimaalisesta katseluetäisyydestä sekä niskan ergonomisesta kulmasta ja neuvoo taukojen pitämisessä. Se käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä sammuttamalla näytön, jos käyttäjä ei istu koneen ääressä.
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja näytön välillä ilman muuntamista. Sen kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten DisplayPort sopii erinomaisesti niin yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden kanssa.
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