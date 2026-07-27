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  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
  • Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu AMVA-LCD-näyttö

241P4QPYKEB/00

Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö
Philipsin AMVA LED -näyttö, jossa on web-kamera, helpottaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa, ja säästät aikaa ja rahaa.
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ja web-kamera säästävät aikaa ja rahaa

Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

  • P Line

  • 24" (61 cm)

  • Full HD -näyttö

PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä

PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.

AMVA LED -näyttö tarjoaa laajan katselukulman, erittäin terävän kontrastin ja eloisan kuva

AMVA LED -näyttö tarjoaa laajan katselukulman, erittäin terävän kontrastin ja eloisan kuva

Philips AMVA LED -näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa 90 asteen kulmassa katseltaessa.

web-kamera yhteydenpitoon ja yhteistyöhön

Sisäisen web-kameran ja mikrofonin avulla voit nähdä työkaverisi ja asiakkaasi ja kommunikoida heidän kanssaan. Tämän yksinkertaisen ratkaisun avulla yhteistyö ja jakaminen on mutkattomampaa, ja säästät sekä aikaa että matkakuluja.

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