2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
241P4QPYKEB/00
P Line
24" (61 cm)
Full HD -näyttö
PowerSensor on sisäänrakennettu "ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. PowerSensor vähentää automaattisesti näytön kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä säästää jopa 80 prosenttia energiakustannuksissa ja pidentää näytön käyttöikää.
Philips AMVA LED -näyttö käyttää edistynyttä monialueista pystykohdistusta, joka takaa erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa 90 asteen kulmassa katseltaessa.
Sisäisen web-kameran ja mikrofonin avulla voit nähdä työkaverisi ja asiakkaasi ja kommunikoida heidän kanssaan. Tämän yksinkertaisen ratkaisun avulla yhteistyö ja jakaminen on mutkattomampaa, ja säästät sekä aikaa että matkakuluja.
Arviot
Vasteaika on SmartResponsen mukainen