2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
S Line
24" (61 cm)
Full HD -näyttö
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan näytön asennon, mikä vähentää pitkän työpäivän fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.
Kehittyneen SmartErgoBase-näyttötelineen ansiosta Philipsin näyttö voidaan laskea lähes pöydän tasolle, jolloin katselukulma voidaan säätää entistä mukavammaksi. Lyhyt matka näytön reunasta pöytään takaa täydellisen työskentelymukavuuden, jos käytät silmälaseja työskennellessäsi tietokoneella. Lisäksi eripituiset käyttäjät voivat säätää näytön korkeuden ja katselukulman haluamakseen, mikä vähentää silmien rasittumista ja väsymystä.
5.0
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Piri1974
05/07/2023
België
Perfect office scherm.
Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.
Edut
Goed scherm.
Haitat
Geen ingebouwde luidspreker.
Arvioitu tuote: Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Arvioitu tuote: Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
winkmarc
21/06/2013
België
Vahvistettu ostaja
uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden
Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.