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  • Ympäristöystävällistä tehokkuutta
  • Ympäristöystävällistä tehokkuutta
  • Ympäristöystävällistä tehokkuutta

Tuotanto lopetettu

BrillianceLED-taustavalaistu LCD-näyttö

241S4LCB/00

5
| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Ympäristöystävällistä tehokkuutta
Philipsin ergonominen LED-näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia, ja sen valmistusmateriaalista 25 % on kierrätettyä materiaalia.
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ja energiatehokas ergonominen LED-näyttö

Ympäristöystävällistä tehokkuutta

  • S Line

  • 24" (61 cm)

  • Full HD -näyttö

LED-tekniikka takaa luonnolliset värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt

SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt

SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan näytön asennon, mikä vähentää pitkän työpäivän fyysistä rasitusta. Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja ammattimaisena.

Lyhyt matka näytön reunasta pöytään tekee lukemisesta mukavaa

Lyhyt matka näytön reunasta pöytään tekee lukemisesta mukavaa

Kehittyneen SmartErgoBase-näyttötelineen ansiosta Philipsin näyttö voidaan laskea lähes pöydän tasolle, jolloin katselukulma voidaan säätää entistä mukavammaksi. Lyhyt matka näytön reunasta pöytään takaa täydellisen työskentelymukavuuden, jos käytät silmälaseja työskennellessäsi tietokoneella. Lisäksi eripituiset käyttäjät voivat säätää näytön korkeuden ja katselukulman haluamakseen, mikä vähentää silmien rasittumista ja väsymystä.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

05/07/2023

België

België

Perfect office scherm.

Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.

Edut

Goed scherm.

Haitat

Geen ingebouwde luidspreker.

Arvioitu tuote: Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Arvioitu tuote: Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

21/06/2013

België

België

Vahvistettu ostaja

uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden

Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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  1. EPEAT on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa https://www.epeat.net/.