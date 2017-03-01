2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ammatti-DJ:n kuulokkeet
Viisi kertaa maailman parhaan DJ:n tittelin voittanut Armin van Buuren on antanut asiantuntemuksensa Philipsin käyttöön A5-PRO-kuulokkeiden suunnittelussa. Hänen DJ-kokemuksensa ansiosta A5 täyttää alan ammattilaisten korkeimmat standardit ja vaatimukset.
50 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Supra-aural-korvatyynyt
Kokoontaitettava
Tehokkaat 50 mm:n neodyymielementit takaavat 3 500 mW:n tehonkeston, olipa äänilähde mikä tahansa. Äänentoisto säilyy selkeänä, dynaamisena ja häiriöttömänä suurillakin äänenvoimakkuuksilla tai äänitulotehoilla.
Ammatti-DJ:lle suunniteltujen kuulokkeiden korvakappaleet kääntyvät 90 astetta mahdollistaen kuuntelemisen ja kappaleiden miksaamisen samaan aikaan. Kääntymisominaisuudesta on iloa myös vapaa-ajan käytössä silloin, kun ympäristön äänet vaativat väliaikaista huomiota.
Philips A5-PRO -kuulokkeissa yhdistyvät tukeva rakenne ja erinomainen istuvuus. Kovan eloksointiviimeistelyn ja tukevan, mutta kevyen alumiinirakenteen ansiosta nämä kuulokkeet soveltuvat täydellisesti ammattitason DJ:n tarpeisiin.
4.6
5:stä
24
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Tori5991
01/03/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Will find no better!
Bought these headphones with the idea they'd live up to expectations. I can happily say they've passed them by far! The quality of material is very comfortable but can get slightly uncomfortable if worn in hot temperatures. The sound is superb with its clear and clean balance. There's not too much or too little of anything!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones
TR21
05/05/2016
United Kingdom
Superb build and sound quality :-)
I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.
Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones
Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones
AdrianB
05/05/2016
United Kingdom
Superb build and sound quality :-)
I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.
Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones
Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones