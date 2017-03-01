Om het geluid van mijn Ponoplayer helemaal tot zijn recht te laten komen voldeed mijn oude koptelefoon niet meer en moest ik dus een beslissing nemen over een alternatief. In alle eerder gecheckte reviews sprong de Philips A5-Pro er positief uit. Tijdens de cashback actie was er geen enkele reden meer om deze hoofdtelefoon niet nú aan te schaffen. Vanaf het moment van uitpakken wist ik dat het goed zat. De koptelefoon is ‘massive’, de gebruikte materialen ogen sterk. Er zit zowel links als rechts een aansluiting voor de kabel. Dit is niet alleen handig in het gebruik, maar zal ook een langere levensduur betekenen. Mocht één zijde onverhoopt niet meer werken, dan zal de andere kant dat wel doen. Het vergrendelingspalletje op de plug is tamelijk briljant. In de twee maanden dat ik de A5 nu in m’n bezit heb, heb ik ‘m intensief gebruikt. Van jazzrock in gelikte producties tot rauwere rock in min of meer geproduceerde platen: alles klinkt even subliem! Dat ik echt goed zat wist ik toen ik de kleppen van Sonny Rollins’ sax hoorde in zijn solo in “Waiting on a Friend”. Hi-res bestanden brengen je sowieso een gedetailleerd geluid, maar de A5 weet dit toch maar uitstekend naar boven te brengen. In muziek die ik door-en-door ken, hoor ik nu opeens details die ik niet eerder heb kunnen horen. Sonny’s kleppen bijvoorbeeld. De bijgeleverde oorkussens sluiten goed af, maar het is erg gaaf dat Philips er drie afzonderlijke afmetingen kussens bij kan leveren. Ik heb ze allemaal besteld. Goed dat ik me niet heb laten afschrikken door termen als “professionele” of “DJ-hoofdtelefoon”. Dit ding past iedereen en zal niemand teleurstellen.