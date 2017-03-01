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Tuotanto lopetettu

Ammattitason DJ-kuulokkeet

A5PRO/00

4.6

| (24) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

Ammatti-DJ:n kuulokkeet

Viisi kertaa maailman parhaan DJ:n tittelin voittanut Armin van Buuren on antanut asiantuntemuksensa Philipsin käyttöön A5-PRO-kuulokkeiden suunnittelussa. Hänen DJ-kokemuksensa ansiosta A5 täyttää alan ammattilaisten korkeimmat standardit ja vaatimukset.

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Suunniteltu yhteistyössä Armin van Buurenin kanssa

Ammatti-DJ:n kuulokkeet

  • 50 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Supra-aural-korvatyynyt

  • Kokoontaitettava

50 mm:n kaiutinelementit takaavat 3 500 mW:n tehonkeston

50 mm:n kaiutinelementit takaavat 3 500 mW:n tehonkeston

Tehokkaat 50 mm:n neodyymielementit takaavat 3 500 mW:n tehonkeston, olipa äänilähde mikä tahansa. Äänentoisto säilyy selkeänä, dynaamisena ja häiriöttömänä suurillakin äänenvoimakkuuksilla tai äänitulotehoilla.

90 astetta kääntyvät DJ-tyyliset korvakuvut

90 astetta kääntyvät DJ-tyyliset korvakuvut

Ammatti-DJ:lle suunniteltujen kuulokkeiden korvakappaleet kääntyvät 90 astetta mahdollistaen kuuntelemisen ja kappaleiden miksaamisen samaan aikaan. Kääntymisominaisuudesta on iloa myös vapaa-ajan käytössä silloin, kun ympäristön äänet vaativat väliaikaista huomiota.

Alumiiniseoksesta valmistetut saranat ja teräksinen kuulokesanka parantavat kestävyyttä

Alumiiniseoksesta valmistetut saranat ja teräksinen kuulokesanka parantavat kestävyyttä

Philips A5-PRO -kuulokkeissa yhdistyvät tukeva rakenne ja erinomainen istuvuus. Kovan eloksointiviimeistelyn ja tukevan, mutta kevyen alumiinirakenteen ansiosta nämä kuulokkeet soveltuvat täydellisesti ammattitason DJ:n tarpeisiin.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.6

5:stä

24

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

2

01/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Will find no better!

Bought these headphones with the idea they'd live up to expectations. I can happily say they've passed them by far! The quality of material is very comfortable but can get slightly uncomfortable if worn in hot temperatures. The sound is superb with its clear and clean balance. There's not too much or too little of anything!

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Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones

05/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Superb build and sound quality :-)

I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.

Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones

Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones

05/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Superb build and sound quality :-)

I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.

Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones

Arvioitu tuote: A5PRO Professional DJ headphones

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