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Cappuccinatore
Tuotanto lopetettu
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CRP993
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Pidätkö hyvästä cappuccinosta tai latte macchiatosta? Tämä musta maidonvaahdotin (cappuccinatore) tekee maidosta herkullista vaahtoa. Vaahdotin sopii eri espressokeittimiin.
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