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Cappuccinatore

Tuotanto lopetettu

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Cappuccinatore

CRP993

Cappuccinatore

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

Pidätkö hyvästä cappuccinosta tai latte macchiatosta? Tämä musta maidonvaahdotin (cappuccinatore) tekee maidosta herkullista vaahtoa. Vaahdotin sopii eri espressokeittimiin.

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  • 22 August 2024

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