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Tuotanto lopetettu

Tyylikäs mikromusiikkijärjestelmä

DCM292/12

4.2

| (30) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Philipsin tyylikäs mikromusiikkijärjestelmä toistaa musiikin ja lataa iPhonen/iPodin. Sen voi kiinnittää seinälle, ja se sopii sisustukseen kuin sisustukseen. Kuuntele musiikkia CD-levyltä tai liitä soittimesi USB Direct- tai MP3 link -liitäntään.

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Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

  • iPhonen/iPodin telakka

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 20 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.

Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia

Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

30

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

24/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM292 Sleek micro sound system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM292 Sleek micro sound system

30/06/2015

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM292 Slank microgeluidssysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM292 Slank microgeluidssysteem

30/06/2015

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM292 Slank microgeluidssysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM292 Slank microgeluidssysteem

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