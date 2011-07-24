2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Philipsin tyylikäs mikromusiikkijärjestelmä toistaa musiikin ja lataa iPhonen/iPodin. Sen voi kiinnittää seinälle, ja se sopii sisustukseen kuin sisustukseen. Kuuntele musiikkia CD-levyltä tai liitä soittimesi USB Direct- tai MP3 link -liitäntään.
iPhonen/iPodin telakka
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 20 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.
Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.
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4.2
5:stä
30
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Mini23
24/07/2011
United Kingdom
Great product
Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM292 Sleek micro sound system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM292 Sleek micro sound system
djon
30/06/2015
Nederland
Vahvistettu ostaja
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM292 Slank microgeluidssysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM292 Slank microgeluidssysteem
setter
30/06/2015
Nederland
Vahvistettu ostaja
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM292 Slank microgeluidssysteem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM292 Slank microgeluidssysteem