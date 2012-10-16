2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Kotiisi sopiva äänijärjestelmä
Telakoi iPod/iPhone/iPad tai liitä muut laitteet USB Directin kautta ja nauti wOOx-tekniikan tuottamasta syvästi sykkivästä bassosta. Philips DCM3060/12 -mikromusiikkijärjestelmässä on kätevät seinäkiinnitysmahdollisuudet ja se tuottaa upean äänen tyylikkäästi.
Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille
40 W
Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.
3.9
5:stä
8
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3060 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3060 Mini Stereoanlage
perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3060 Microcadena
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3060 Microcadena
Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3060 Sistema musicale micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DCM3060 Sistema musicale micro