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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

DCM3060/12

3.9

| (8) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Telakoi iPod/iPhone/iPad tai liitä muut laitteet USB Directin kautta ja nauti wOOx-tekniikan tuottamasta syvästi sykkivästä bassosta. Philips DCM3060/12 -mikromusiikkijärjestelmässä on kätevät seinäkiinnitysmahdollisuudet ja se tuottaa upean äänen tyylikkäästi.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

  • Telakka iPodille/iPhonelle/iPadille

  • 40 W

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

8

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

2

16/10/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles preiswertes Produkt

Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3060 Mini Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3060 Mini Stereoanlage

05/09/2012

España

España

Es lo que estaba buscando

Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3060 Microcadena

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3060 Microcadena

15/08/2012

Italia

Italia

eccellente

l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3060 Sistema musicale micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DCM3060 Sistema musicale micro

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