2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FWM197/12
Hulluna ääneen
Philipsin minihifilaitteella nautit CD-, WMA- ja MP3 -kappaleista jopa 10 tuntia. Laajenna musiikkinautintoasi ja kuuntele lempikappaleitasi kannettavalla soittimella, jossa on MP3 Link-liitäntä.
120 W
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 120 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.
0
3.7
5:stä
7
Arviot
zebra276705445040320
11/10/2021
Italia
wow!
davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Käyttöpäivä 2019-10-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Käyttöpäivä 2019-10-11
lizon
30/03/2021
España
Vaya
Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos
Edut
Con lo bien que van las de Philips
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM197 Minicadena Hi-Fi
Käyttöpäivä 2019-03-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM197 Minicadena Hi-Fi
Käyttöpäivä 2019-03-30
Nelis1
11/10/2011
Nederland
Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.
Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM197 Mini-HiFi-systeem
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWM197 Mini-HiFi-systeem