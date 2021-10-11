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Tuotanto lopetettu

Minihifijärjestelmä

FWM197/12

3.7

| (7) Arviot

Hulluna ääneen

Philipsin minihifilaitteella nautit CD-, WMA- ja MP3 -kappaleista jopa 10 tuntia. Laajenna musiikkinautintoasi ja kuuntele lempikappaleitasi kannettavalla soittimella, jossa on MP3 Link-liitäntä.

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Hulluna ääneen

  • 120 W

Kokonaislähtöteho 120 W RMS

Kokonaislähtöteho 120 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 120 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto

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Arviot

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3.7

5:stä

7

Arviot

3

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Käyttöpäivä 2019-10-11

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Käyttöpäivä 2019-10-11

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Edut

Con lo bien que van las de Philips

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM197 Minicadena Hi-Fi

Käyttöpäivä 2019-03-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM197 Minicadena Hi-Fi

Käyttöpäivä 2019-03-30

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM197 Mini-HiFi-systeem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWM197 Mini-HiFi-systeem

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