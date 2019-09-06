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Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS3510/12

4

| (17) Arviot

Hulluna ääneen

Tuo elokuvan voima kotiisi! Tämän Philips-kotiteatterin tehokkaat bassoputkelliset kaiuttimet ja HDMI 1080p -teräväpiirtoparannus parantavat kotiteatterielämystä

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Tehokas kotiteatteritasoinen ääni ja syvä basso

Hulluna ääneen

  • HDMI 1080p

Bassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti

Bassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti

Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

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Tekniset tiedot

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Arviot

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4.0

5:stä

17

Arviot

2

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

15/07/2012

France

France

Ce produit et trés bien

Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

20/07/2011

France

France

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

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