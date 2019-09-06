2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS3510/12
Hulluna ääneen
Tuo elokuvan voima kotiisi! Tämän Philips-kotiteatterin tehokkaat bassoputkelliset kaiuttimet ja HDMI 1080p -teräväpiirtoparannus parantavat kotiteatterielämystä
HDMI 1080p
Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.
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4.0
5:stä
17
Arviot
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
springers
20/07/2011
France
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes