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Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS5580/12

3.4

| (10) Arviot

Hulluna ääneen

Tämä täysin digitaalinen järjestelmä tuottaa erinomaista surround-ääntä ja luo elokuvateatteritunnelman kotiisi. Sillä voi toistaa runsaasti tiedostomuotoja kaikenlaisilta levyiltä, kannettavista mediasoittimista ja USB-muistitikuilta.

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Äänimaailma kuin elokuvateatterissa

Hulluna ääneen

  • Suunnatut 3D-kaiuttimet

  • 3D Blu-ray -toisto

Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Suunnatut 3D-kaiuttimet jakavat äänen tasaisesti koko huoneeseen

Suunnatut 3D-kaiuttimet jakavat äänen tasaisesti koko huoneeseen

Suunnattujen 3D-kaiuttimien elementit suuntaavat ääntä sekä eteenpäin että sivuille. Siten ne laajentavat kuuntelualuetta, jotta voit nauttia elokuvien kokonaisvaltaisesta surround-äänestä.

1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

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Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

10

Arviot

2

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Super Klang und gute 3D-Funktion

Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.

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Arvioitu tuote: HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

17/10/2011

France

France

trés bon

qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?

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Arvioitu tuote: HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

16/07/2013

Österreich

Österreich

tolles Klangerlebnis

Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

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