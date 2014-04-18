2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS5580/12
Hulluna ääneen
Tämä täysin digitaalinen järjestelmä tuottaa erinomaista surround-ääntä ja luo elokuvateatteritunnelman kotiisi. Sillä voi toistaa runsaasti tiedostomuotoja kaikenlaisilta levyiltä, kannettavista mediasoittimista ja USB-muistitikuilta.
Suunnatut 3D-kaiuttimet
3D Blu-ray -toisto
Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.
Suunnattujen 3D-kaiuttimien elementit suuntaavat ääntä sekä eteenpäin että sivuille. Siten ne laajentavat kuuntelualuetta, jotta voit nauttia elokuvien kokonaisvaltaisesta surround-äänestä.
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3.4
5:stä
10
Arviot
earby
18/04/2014
Deutschland
Super Klang und gute 3D-Funktion
Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.
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Arvioitu tuote: HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
cricri76
17/10/2011
France
trés bon
qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Fredi1970
16/07/2013
Österreich
tolles Klangerlebnis
Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5580 5.1 Home Entertainment-System