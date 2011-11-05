2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HTS5590/12
Hulluna ääneen
Maksimoi kotiteatterin äänielämys dynaamisilla suunnatuilla 3D-kaiuttimilla! Toista myös Blu-ray-viihdesisältöä Philipsin innovatiivisella 5000-sarjan kotiteatterilla
Suunnatut 3D-kaiuttimet
3D Blu-ray -toisto
Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.
Suunnattujen 3D-kaiuttimien elementit suuntaavat ääntä sekä eteenpäin että sivuille. Siten ne laajentavat kuuntelualuetta, jotta voit nauttia elokuvien kokonaisvaltaisesta surround-äänestä.
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3.7
5:stä
11
Arviot
Pticius
05/11/2011
United Kingdom
Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy
Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home theater
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home theater
Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
ffSN
21/04/2014
Deutschland
Top, sehr zu empfehlen.
Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home Entertainment-System