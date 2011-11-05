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Tuotanto lopetettu

5.1-kotiteatteri

HTS5590/12

3.7

| (11) Arviot

Hulluna ääneen

Maksimoi kotiteatterin äänielämys dynaamisilla suunnatuilla 3D-kaiuttimilla! Toista myös Blu-ray-viihdesisältöä Philipsin innovatiivisella 5000-sarjan kotiteatterilla

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Äänimaailma kuin elokuvateatterissa

Hulluna ääneen

  • Suunnatut 3D-kaiuttimet

  • 3D Blu-ray -toisto

Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

Suunnatut 3D-kaiuttimet jakavat äänen tasaisesti koko huoneeseen

Suunnatut 3D-kaiuttimet jakavat äänen tasaisesti koko huoneeseen

Suunnattujen 3D-kaiuttimien elementit suuntaavat ääntä sekä eteenpäin että sivuille. Siten ne laajentavat kuuntelualuetta, jotta voit nauttia elokuvien kokonaisvaltaisesta surround-äänestä.

1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

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Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

11

Arviot

05/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy

Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home theater

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home theater

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Wow einfach nur super

Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top, sehr zu empfehlen.

Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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