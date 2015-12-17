2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Runsas ja tehokas ääni
Tyylikäs Philips MCM3150-mikromusiikkijärjestelmä määrää tahdin tarkalla ja bassontäyteisellä äänentoistolla wOOx-tekniikan ansiosta.
CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 120 W, bassoelementti
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.
Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.
5.0
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
audinet
17/12/2015
France
Vahvistettu ostaja
Excellent
Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3150 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3150 Microchaîne
Ddlb
12/04/2015
France
Très bien
Super basses, très bon son, dommage qu'il n'y ait pas le bluetooth, c'est la seule chose qu'il manque à cette chaine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3150 Microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3150 Microchaîne
DinoCello
18/11/2014
Deutschland
Satte Bässe
Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3150 Mini Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM3150 Mini Stereoanlage