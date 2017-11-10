2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hulluna ääneen
Uppoudu ammattilaistasoiseen äänentoistoon uudella Philipsin komponenttirakenteisella hifijärjestelmällä, jossa on silkkinen diskanttikalotti. Tyylikkäät puiset kaiuttimet ja alumiinikuori parantavat äänen laatua, tarkkuutta ja hallittavuutta.
Silkkinen diskanttikalotti
100 W
Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiääniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.
Luonto tuottaa parasta. Yksi parhaimmista materiaaleista on puu, sillä sen akustiset ominaisuudet tekevät siitä täydellisen materiaalin äänentoistolaitteisiin ja soittimiin. Puun käyttämisellä pianojen ja viulujen kaltaisten soittimien valmistusaineena on hyvät syynsä - samasta syystä näiden kaiuttimien kotelot on valmistettu puusta. Nauti puisten kaiuttimien tarjoamasta rikkaasta ja realistisesta kuuntelukokemuksesta.
Diskanttikalotin silkkinen kalvo on merkittävästi parempi kuin tavallisissa diskanttikaloteissa käytetty kalvomateriaali. Kalvossa käytetyllä silkillä on paremmat ääntä vaimentavat ominaisuudet, eikä sen pehmeä materiaali päästä ääntä säröilemään. Tuloksena diskanttikalotissa syntyy pehmeä, lämmin ja laaja-alainen ääni.
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4.7
5:stä
11
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Geoclever
10/11/2017
España
Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido
Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
DAVID79
17/12/2013
España
EXCELENTE
EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
RGZL
21/07/2013
Nederland
heel erg goed, precies zoals we gehoopt hadden.
wij hadden wensen en dit product "ons Philips Audio Hifisysteem "sluit naadloos aan bij deze wensen. Prima product, erg goed van geluid en een aanwinst in onze huiskamer ook wat vorm betreft. Echt een design artikel op allerlei fronten.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp