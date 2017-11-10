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Tuotanto lopetettu

Heritage AudioKomponentti-hifi-järjestelmä

MCM772/12

4.7

| (11) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Uppoudu ammattilaistasoiseen äänentoistoon uudella Philipsin komponenttirakenteisella hifijärjestelmällä, jossa on silkkinen diskanttikalotti. Tyylikkäät puiset kaiuttimet ja alumiinikuori parantavat äänen laatua, tarkkuutta ja hallittavuutta.

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Nauti hifi-musiikista

Hulluna ääneen

  • Silkkinen diskanttikalotti

  • 100 W

Basso- ja diskanttiäänien tehostus

Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti pienillä äänenvoimakkuuksilla. Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja diskanttiääniä ja luo näin tasapainoisen ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

Puiset kaiuttimet antavat luonnollisen äänen

Puiset kaiuttimet antavat luonnollisen äänen

Luonto tuottaa parasta. Yksi parhaimmista materiaaleista on puu, sillä sen akustiset ominaisuudet tekevät siitä täydellisen materiaalin äänentoistolaitteisiin ja soittimiin. Puun käyttämisellä pianojen ja viulujen kaltaisten soittimien valmistusaineena on hyvät syynsä - samasta syystä näiden kaiuttimien kotelot on valmistettu puusta. Nauti puisten kaiuttimien tarjoamasta rikkaasta ja realistisesta kuuntelukokemuksesta.

Silkkinen diskanttikalotti tuottaa kristallinkirkkaan äänen

Silkkinen diskanttikalotti tuottaa kristallinkirkkaan äänen

Diskanttikalotin silkkinen kalvo on merkittävästi parempi kuin tavallisissa diskanttikaloteissa käytetty kalvomateriaali. Kalvossa käytetyllä silkillä on paremmat ääntä vaimentavat ominaisuudet, eikä sen pehmeä materiaali päästä ääntä säröilemään. Tuloksena diskanttikalotissa syntyy pehmeä, lämmin ja laaja-alainen ääni.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

11

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

10/11/2017

España

España

Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido

Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

17/12/2013

España

España

EXCELENTE

EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

21/07/2013

Nederland

Nederland

heel erg goed, precies zoals we gehoopt hadden.

wij hadden wensen en dit product "ons Philips Audio Hifisysteem "sluit naadloos aan bij deze wensen. Prima product, erg goed van geluid en een aanwinst in onze huiskamer ook wat vorm betreft. Echt een design artikel op allerlei fronten.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Heritage Audio MCM772 Hifisysteem met componentontwerp

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