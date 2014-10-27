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Tuotanto lopetettu

kannettava kaiutin

SBM100ORG/00

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa

Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Kuuntele suosikkikappaleitasi MicroSD-kortti-/aux-in-liitännän kautta. wOOx™-tekniikkaa hyödyntävä kaiutin on pienikokoinen ja saatavana useissa väreissä. Sen mukana toimitetaan ladattava akku.

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Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa

  • Oranssi

Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

Pienikokoinen ja kannettava

Lähtöteho 1,5 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 1,5 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

27/10/2014

Italia

Italia

Buona funzionalità generale

Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.

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Arvioitu tuote: SBM100ORG Altoparlante portatile

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBM100ORG Altoparlante portatile

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