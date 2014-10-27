2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBM100ORG/00
Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa
Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Kuuntele suosikkikappaleitasi MicroSD-kortti-/aux-in-liitännän kautta. wOOx™-tekniikkaa hyödyntävä kaiutin on pienikokoinen ja saatavana useissa väreissä. Sen mukana toimitetaan ladattava akku.
Oranssi
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 1,5 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Jiovanni
27/10/2014
Italia
Buona funzionalità generale
Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBM100ORG Altoparlante portatile
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBM100ORG Altoparlante portatile