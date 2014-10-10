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Tuotanto lopetettu

kannettava kaiutin

SBM130BLU/00

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa

Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Kuuntele suosikkikappaleitasi USB-/MicroSD-kortti-/aux-in-liitännän kautta. wOOx™-tekniikkaa hyödyntävä kaiutin on pienikokoinen ja saatavana useissa väreissä. Sen mukana toimitetaan ladattava akku.

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Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa

  • Sininen

  • USB

Helppo toisto USB-muistista/MicroSD-kortilta

Lataa vain haluamasi sisältö USB-muistiin tai MicroSD-kortille ja liitä se soittimeesi, niin viihde ei taatusti lopu kesken.

Sisäinen digitaalinen FM-radio

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva digitaaliradio on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaimpaan tarjolla olevaan signaaliin. Digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

10/10/2014

España

España

Vahvistettu ostaja

Excelente, ligero, práctico,

Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!

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Arvioitu tuote: SBM130BLU Altavoz portátil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBM130BLU Altavoz portátil

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