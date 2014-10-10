2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBM130BLU/00
Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa
Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Kuuntele suosikkikappaleitasi USB-/MicroSD-kortti-/aux-in-liitännän kautta. wOOx™-tekniikkaa hyödyntävä kaiutin on pienikokoinen ja saatavana useissa väreissä. Sen mukana toimitetaan ladattava akku.
Sininen
USB
Lataa vain haluamasi sisältö USB-muistiin tai MicroSD-kortille ja liitä se soittimeesi, niin viihde ei taatusti lopu kesken.
Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva digitaaliradio on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaimpaan tarjolla olevaan signaaliin. Digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Titol27
10/10/2014
España
Vahvistettu ostaja
Excelente, ligero, práctico,
Es un excelente producto, muy fácil de llevar a todas partes, super útil en todas partes: casa, dormitorio, calle, reunión de amigos, oficina, trabajo, viajes, auto, etc. NO OCUPA ESPACIO, NO NECESITA ENCHUFES, COMPATIBLE CON TODO FORMATO DE ALMACENAMIENTO, y su salida de audio es POTENTE Y CLARA. Quizá su único punto débil sea la duración de la batería interna, quizá pueda salir algún modelo igual con baterías tipo AAA para que duren más. En lo demás, ES MAGNÍFICO !!!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBM130BLU Altavoz portátil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBM130BLU Altavoz portátil