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Tuotanto lopetettu

kannettava kaiutin

SBM130ORG/00

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa

Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Kuuntele suosikkikappaleitasi USB-/MicroSD-kortti-/aux-in-liitännän kautta. wOOx™-tekniikkaa hyödyntävä kaiutin on pienikokoinen ja saatavana useissa väreissä. Sen mukana toimitetaan ladattava akku.

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Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa

  • Oranssi

  • USB

Helppo toisto USB-muistista/MicroSD-kortilta

Lataa vain haluamasi sisältö USB-muistiin tai MicroSD-kortille ja liitä se soittimeesi, niin viihde ei taatusti lopu kesken.

Sisäinen ladattava akku

Pienikokoinen ja kannettava

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

28/04/2016

España

España

Muy bueno

Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBM130ORG Altavoz portátil

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SBM130ORG Altavoz portátil

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