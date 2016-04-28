2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SBM130ORG/00
Kaikki samassa kannettavassa kaiuttimessa
Nauti musiikin kuuntelusta Philipsin kannettavasta all-in-one-kaiuttimesta. Kuuntele suosikkikappaleitasi USB-/MicroSD-kortti-/aux-in-liitännän kautta. wOOx™-tekniikkaa hyödyntävä kaiutin on pienikokoinen ja saatavana useissa väreissä. Sen mukana toimitetaan ladattava akku.
Oranssi
USB
Lataa vain haluamasi sisältö USB-muistiin tai MicroSD-kortille ja liitä se soittimeesi, niin viihde ei taatusti lopu kesken.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBM130ORG Altavoz portátil
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SBM130ORG Altavoz portátil