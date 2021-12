Tämän oppaan avulla saat selville, miten laminaattilattian puhdistus kannattaa toteuttaa – mutta kaikki lattioiden hoitoon käyttämäsi aika valuu hukkaan, jos lattian pinta on naarmuttunut. Laminaatissa on vahva kerros, jonka tehtävä on suojata sitä, mutta ajan myötä se voi kulua tai raapiutua pois. Jos haluat antaa laminaattilattiallesi parhaat mahdollisuudet kestää mahdollisimman pitkään, tutustu huippuvinkkeihimme siitä, miten laminaattilattia kannattaa – ja ei kannata – hoitaa.



Kyllä – Laita suojatyynyt pöytien ja tuolien jalkojen alle.



Kyllä – Leikkaa lemmikkien kynnet. Jos jaat kotisi nelijalkaisten ystävien kanssa, muista leikata niiden kynnet säännöllisesti.



Kyllä – Käytä ovimattoa keräämään ainakin osa siitä liasta ja roskasta, mitä kotiisi kantautuu kenkien pohjissa, sillä hiekka ja kivet voivat naarmuttaa lattiaa.

Älä raahaa huonekaluja lattiaa pitkin.

Älä käytä hankaussieniä tai voimakkaita pesuaineita laminaatin puhdistuksessa edes silloin, kun haluat perusteellisemman puhdistustuloksen.



Vinkki: Kun mietit, miten hoitaa laminaattilattian pesu kunnolla, on tärkeää käyttää tuotetta, joka on suunniteltu juuri kyseiselle lattiatyypille. Näin lattiasi pysyvät puhtaina ja kiiltävinä pidempään, ilman naarmuja ja juovia. Lisäksi on tärkeää luoda säännöllinen siivousruutiini ja käyttää oikeita siivousmetodeja.