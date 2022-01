Nyt kun tiedät, miten tehdä ramen-nuudeleita, voit opetella myös yhdistelemään ainekset tasapainoiseen ja maukkaaseen ramen-keittoon. Tutustu avullamme helppoon ramen-keiton ohjeeseen – me kerromme, miten valmistat miso-ramenin, josta riittää kahdelle hengelle.



Ainekset:

125 g ramen-nuudeleita

1 iso keitetty kananmuna

25 ml vettä, johon on sekoitettu 2 tl dashi-rakeita

3–4 rkl vaaleaa miso-tahnaa

Kevytsoijakastiketta ja chiliöljyä antamaan makua

100 g maissinjyviä

1 narutomaki (japanilainen kalakakku)

1 kevätsipuli hienonnettuna

Paahdettua merilevää suikaleina.



Valmistusohje:

Keitä iso kattilallinen vettä ja lisää hyppysellinen suolaa. Keitä vettä erillisellä pannulla ja lisää dashi-rakeet. Anna kiehua 2 minuuttia. Lisää pannulle seuraavaksi miso-tahna, soijakastike ja chiliöljy. Keitä nuudeleita alkuperäisessä kattilassa ja jaa ne sitten tarjoiluastioihin. Kruunaa kotitekoinen ramen puolikkaalla kovaksi keitetyllä kananmunalla, narutomakilla, maissinjyvillä sekä kevätsipulilla. Kaada sitten toisella pannulla keittämäsi misokeitto tarjoiluastioihin. Koristele paahdetulla merilevällä.



Tee aidosta ramen-reseptistä omaan makuusi sopiva lisäämällä siihen erilaisia aineksia, kuten ruohosipulia, punasipulia, paprikaa, lihoja, sieniä, sokeriherneitä, paahdettuja maapähkinöitä... lista on loputon! Mison ohella monet suositut ramen-reseptit sisältävät suolapohjaista shioa tai soijapohjaista shoyua. Lisäksi on tonkutsu-ramen, joka on sianluista valmistettu ramen-keitto. Mitä ikinä makunystyräsi kaipaavatkaan, tarjolla on takuulla ramen-resepti jokaiseen makuun.

