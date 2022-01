Ei ole mitään nautinnollisempaa kuin syödä alusta asti itse tehtyjä ravioleja. Tuoretta ja herkullista – kotitekoiset raviolit ovat runsaan ruokahetken ehdottomia voittajia. Parasta on, ettei niiden valmistuksen tarvitse olla hankalaa – kunhan käsillä ovat oikeat työkalut. Olet sitten pastakoneen ylpeä omistaja tai et, varaudu gastronomisiin oivalluksiin: tässä oppaassa me kerromme, miten valmistat raviolit alusta alkaen. Miksi ostaa valmisravioleja, jos kotitekoinen ravioliresepti on niin helppo ja herkullinen?



Ainoa hankala asia ravioliohjeessa on pitää huoli, että olet valmistanut niitä tarpeeksi paljon. Pieni vinkki: kotitekoisten raviolien suhteen mikään ei ole tarpeeksi! Tämä ruoka on yksinkertaisesti liian herkullinen. Nyt, kun sinua on varoitettu, tutustu klassiseen kotitekoisten raviolien reseptiin, jolla pääset alkuun. Annamme myös ehdotukset hauskoihin ja maukkaisiin täytteisiin.