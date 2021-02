Miksi hammasvälit pitää puhdistaa?





Kerran päivässä tehtävällä hammasvälien puhdistamisella voi olla suuri vaikutus yleiseen terveydentilaan. Puhdistamalla hammasvälit poistat samalla plakkia ja bakteereja, joita on kertynyt kohtiin, joihin hammasharja ei yllä tai joihin on jäänyt kiinni ruoantähteitä. Hammasvälien puhdistaminen on myös olennaisen tärkeää ienterveydelle, ja sen pitäisi kuulua päivittäiseen suunhoitoon.