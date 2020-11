Maitokannupakkaus

Tämä on PicoBaristo-espressokeittimien maitokannu. Läpinäkyvän materiaalin ansiosta maidon määrää on helppo säädellä. Tilaa lisäkannu täältä. Kun toinen on pestävänä, voit käyttää toista. Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin