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Kahvikannun kansi
CRP433
Mistä löydän mallinumeron?
HD7544/20R1
HD7547/80R1
HD7546/20R1
HD7548/20R1
HD7546/00R1
HD7549/20R1
HD7548/20
HD7546/20
Café Gaia
Musta
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.
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