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  • Kahvikannun kansi
  • Kahvikannun kansi

Kahvikannun kansi

CRP433

Kahvikannun kansi
Tämä kansi peittää kahvinkeittimen kannun. Se pitää kahvin kuumana ja helpottaa kaatamista. Yhteensopiva Café Gaia -termoskannun kanssa.
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Yhteensopivat tuotteet
Café Gaia

Café Gaia
Kahvinkeitin

HD7544/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kahvinkeitin

HD7547/80R1

Café Gaia

Café Gaia
Kahvinkeitin

HD7546/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kahvinkeitin

HD7548/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kahvinkeitin

HD7546/00R1

Café Gaia

Café Gaia
Kahvinkeitin

HD7549/20R1

Café Gaia

Café Gaia
Kahvinkeitin

HD7548/20

Café Gaia

Café Gaia
Suodatinkahvinkeitin, termoskannu

HD7546/20

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Kahvikannun kansi

  • Café Gaia

  • Musta

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