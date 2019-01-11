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  • SH90-malli on korvattu SH91-mallilla
  • SH90-malli on korvattu SH91-mallilla
  • SH90-malli on korvattu SH91-mallilla
  • SH90-malli on korvattu SH91-mallilla
  • SH90-malli on korvattu SH91-mallilla
  • SH90-malli on korvattu SH91-mallilla
  • SH90-malli on korvattu SH91-mallilla
  • SH90-malli on korvattu SH91-mallilla

Tuotanto lopetettu

Ajopäät

SH90/70

2.8
| (255) Arviot
SH90-malli on korvattu SH91-mallilla
Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä. Yhteensopiva Series 9000 -parranajokoneen kanssa.
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S9711/41R1

Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

SH90-malli on korvattu SH91-mallilla

  • Ei enää saatavana

  • Korvaa SH91-ajopäällä

Partakoneen kunnossapito sujuu vaivattomasti

Partakoneen kunnossapito sujuu vaivattomasti

Päivitetyn ratkaisun avulla Philips-partakoneen huolto on helpompaa kuin ennen. Uuden muotoilun ansiosta uusien partakoneen terien asennus sisältää vain kaksi vaihetta, mikä helpottaa partakoneen perusteellista puhdistamista ja tekee päivittäisestä parranajosta tehokasta.

Partakoneen terien vaihto kahdessa vaiheessa

Partakoneen terien vaihto kahdessa vaiheessa

Uusimmissa Philipsin parranajokoneissa on sisäänrakennettu ajopäiden vaihdon muistutus. Ajopään kuvakkeeseen syttyy valo, kun on aika vaihtaa ajopää.

Helposti vaihdettavat ajopäät

Helposti vaihdettavat ajopäät

1. Vedä ajopään pidike irti. 2. Vaihda teräyksiköt uusiin. 3. Napsauta ajopään pidike paikalleen. 4. Nollaa parranajokone painamalla virtapainiketta yli 5 sekuntia.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

255

Arviot

11/01/2019

Sverige

Sverige

Lättanvänd och högpresterande produkt!

Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!

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Arvioitu tuote: SH90/50 Rakhuvuden

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Arvioitu tuote: SH90/50 Rakhuvuden

19/08/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Mycket bra!

Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!

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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Has proved effective

Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.

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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

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  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen