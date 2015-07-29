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Tuotanto lopetettu

Nappikuulokkeet ja mikrofoni

SHE8105RD/00

4.9

| (7) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Hopea
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Musta
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Punainen
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Syvät bassoäänet

Philips SHE8105 -nappikuulokkeiden korkealaatuiset kaiutinelementit tuottavat todella syvät bassoäänet. Kestävä alumiinimuotoilu takaa erinomaisen äänenlaadun ja ergonomiset ovaalinmuotoiset ääniputket miellyttävän istuvuuden. Johdossa olevalla kaukosäätimellä vaihdat helposti musiikin kuuntelusta puheluihin.

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ja kestävä metallikuori

Syvät bassoäänet

  • 8,6 mm:n elementit / puoliavoin takaosa

  • Nappikuuloke

Kaareva muotoilu ja ovaalinmuotoiset ääniputket takaavat käyttömukavuuden

Nappikuulokkeet on suunniteltu sopimaan kaikkiin korviin. Ergonomiset ovaalinmuotoiset ääniputket ja kaareva muotoilu takaavat luotettavan ja mukavan istuvuuden.

Kestävä Flexi-grip-liitäntä kuulokkeiden ja johdon välissä

Joustava ja kestävä liitäntä kuulokkeiden ja johdon välissä estää liitoksen vaurioitumisen.

Johdossa kaukosäädin ja mikrofoni musiikkia ja puheluita varten

Johdossa kaukosäädin ja mikrofoni musiikkia ja puheluita varten

Kiinteän mikrofonin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.

Tekniset tiedot

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Arviot

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4.9

5:stä

7

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

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29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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25/07/2015

Deutschland

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Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

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