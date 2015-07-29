Ich habe die SHE8105BK getestet und bin zu dem erfreulichen Ergebnis gekommen wie sie abschneiden. Die Kopfhörer haben ein Stylisches Design was mir sehr gefällt. Desweiteren haben Sie einen ordentlichen Bass, so ähnlich wie in einer Diskothek. Die Kopfhörer sind auch Geräuschsunterdrückend sodass man in der Bahn oder sonstigen öffentlichen Verkehrsmitteln einige ruhige Minuten hat um nur seine Musik zu hören. Ich habe diese Kopfhörer auch an anderen Geräten ausprobiert und habe das gleiche Erlebnis erzielt. Allerdings gibt es eine kleine Veränderung die mir sofort aufgefallen ist und zwar kennt man es bei den meisten Kopfhöreren, dass die Pausetaste/Mikrofon am Rechten teil des Kopfhörers agebracht ist, hier hingegen ist er auf der linken Seite. Doch wenn man die Kopfhörer ein paar Tage benutzt gewöhnt man sich dran. Vorallem darf man nicht vergessen das diese Kopfhörer wie schon gesagt einen echt heftigen Bass haben selbst wenn man nur einen Kopfhörer Teil im Ohr hat.