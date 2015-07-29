2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHE8105BK/00
Syvät bassoäänet
Philips SHE8105 -nappikuulokkeiden korkealaatuiset kaiutinelementit tuottavat todella syvät bassoäänet. Kestävä alumiinimuotoilu takaa erinomaisen äänenlaadun ja ergonomiset ovaalinmuotoiset ääniputket miellyttävän istuvuuden. Johdossa olevalla kaukosäätimellä vaihdat helposti musiikin kuuntelusta puheluihin.
8,6 mm:n elementit / puoliavoin takaosa
Nappikuuloke
Nappikuulokkeiden mukana tulee kolmet eri kokoiset silikonikorvatyynyt (S–L), joista löytyy jokaiselle sopiva koko.
Kiinteän mikrofonin avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.
4.9
5:stä
7
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Sara
29/07/2015
Deutschland
Super!
Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Tobias96
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
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aj1303
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
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