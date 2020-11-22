2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHL3065WT/00
Selkeä ja syvä basso
Tiskijukista innoituksensa saaneissa kuulokkeissa on tehokas ääni ja basso. Kääntyvät ja pehmustetut korvakuvut takaavat täydellisen kuuntelukokemuksen myös liikkeellä ollessasi.
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
32 mm:n tehokkaat elementit tuottavat selkeän, yksityiskohtaisen ja luonnollisen äänen
4.1
5:stä
25
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger
Jan Katten
04/08/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!
Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger
Weet ik veel
17/07/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Luchtbevochtiger
Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: HU4706/11 Luchtbevochtiger