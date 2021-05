Kainaloasento on hyvä valinta, jos sinulla on suuret rinnat, sinulle on tehty keisarinleikkaus tai olet synnyttänyt kaksoset.

Istu selkä suorana ja aseta viereesi tyyny käsivartesi tueksi.

Aseta vauva kyynärvartesi suuntaisesti ja tue häntä kädelläsi niskasta.

Vie vauvan jalat käsivartesi alle siten, että vauvan polvet ovat suoraan kainalosi alapuolella.

Jos vauva on hyvin pienikokoinen, voi olla tarpeen käyttää apuna tyynyä, jotta saat vauvan tuotua lähemmäs rintaasi.