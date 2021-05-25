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  • Tehokas suoja rintamaidolle
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Tuotanto lopetettu

Philips AventRintamaidon säilytyspussit

SCF603/25

4.5
| (61) Arviot | 95% suosittelee tätä tuotetta
Tehokas suoja rintamaidolle
Philips Avent -rintamaidon säilytyspussit ovat turvallinen tapa säilyttää arvokasta rintamaitoa. Niitä voi säilyttää jääkaapissa tai pakastimessa ja ne on esisteriloitu valmiiksi käyttöön.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

180 ml:n rintamaidon säilytyspussit

Tehokas suoja rintamaidolle

  • Tallennustila

  • Esisteriloitu

  • 25 pussia

Turvallinen, vuotamaton kaksoisvetoketjusuljenta

Turvallinen, vuotamaton kaksoisvetoketjusuljenta

Turvallinen, vuotamaton kaksoisvetoketjusuljenta rintamaidon säilytykseen

Esisteriloitu pussi, jossa sinetöity suljenta

Esisteriloitu pussi, jossa sinetöity suljenta

Sinetöity suljenta takaa, että esisteriloitu pussi on koskematon ennen ensimmäistä käyttöä ja siten taatusti hygieeninen

Pakastuksen kestävä kaksikerroksinen pussi, jossa vahvistetut saumat

Pakastuksen kestävä kaksikerroksinen pussi, jossa vahvistetut saumat

Vahvistetut sivusaumat ja kaksikerroksinen materiaali antavat lisävarmuutta rintamaidon turvalliseen säilytykseen pakastimessa tai jääkaapissa

Tekniset tiedot

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4.5

5:stä

61

Arviot

95%

suosittelee tätä tuotetta

2

25/05/2021

España

España

Muy recomendables

Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.

Edut

Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip

Haitat

De momento ninguna

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

24/05/2021

España

España

el producto cumple las expectativas

Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables

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Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

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Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

21/05/2021

España

España

muy utiles

estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas

Edut

seguridad

Haitat

nada

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Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

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  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 