2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tallennustila
Esisteriloitu
25 pussia
Turvallinen, vuotamaton kaksoisvetoketjusuljenta rintamaidon säilytykseen
Sinetöity suljenta takaa, että esisteriloitu pussi on koskematon ennen ensimmäistä käyttöä ja siten taatusti hygieeninen
Vahvistetut sivusaumat ja kaksikerroksinen materiaali antavat lisävarmuutta rintamaidon turvalliseen säilytykseen pakastimessa tai jääkaapissa
4.5
5:stä
61
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
Mama.tester
25/05/2021
España
Osa myynninedistämistä
Muy recomendables
Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.
Edut
Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip
Haitat
De momento ninguna
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Martita189
24/05/2021
España
Osa myynninedistämistä
el producto cumple las expectativas
Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables
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Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
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Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
laura5896
21/05/2021
España
Osa myynninedistämistä
muy utiles
estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas
Edut
seguridad
Haitat
nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.