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Tuotanto lopetettu

Ajopää

RQ12/70

2.8
| (336) Arviot
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Ajopäät leikkaavat kahdessa vuodessa kasvoistasi yhdeksän miljoonaa karvaa. Vaihda ajopäät säännöllisesti, jotta ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.
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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

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  • Ei enää saatavana

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SensoTouch 3D -parranajokoneiden vaihtoajopää

SensoTouch 3D -parranajokoneiden vaihtoajopää

RQ12-vaihtoajopää on yhteensopiva SensoTouch 3D (RQ12xx)- ja Arcitec (RQ10xx) -parranajokoneiden kanssa.

Paras parranajojärjestelmämme 1–3 päivää kasvaneelle parralle

Paras parranajojärjestelmämme 1–3 päivää kasvaneelle parralle

Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision PRO -terät asettavat 1–3 päivää kasvaneen parran jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen asentoon ajoa varten. Leikkaa 30 % lähempää* ja vähemmillä vedoilla ihoa ärsyttämättä.

Ajopäät joustavat 8 eri suuntaan, upea lopputulos

Ajopäät joustavat 8 eri suuntaan, upea lopputulos

8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät myötäilevät kasvojen ja kaulan kaarteita tarkasti, joten tavoitat 20 % enemmän karvoja jokaisella vedolla. Saat tarkan ja sileän ajotuloksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.8

5:stä

336

Arviot

04/02/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parranajon jälki on erinomainen.

Perheen miehet sanovat suorastaan nauttivansa parranajosta uudet terät saatuaan :)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud

21/04/2017

Sverige

Sverige

Den bästa för max 1 år.

Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud

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