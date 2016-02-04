2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
RQ12/70
Ei enää saatavana
Korvaa SH70-ajopäällä
RQ12-vaihtoajopää on yhteensopiva SensoTouch 3D (RQ12xx)- ja Arcitec (RQ10xx) -parranajokoneiden kanssa.
Varmista tarkka ajotulos. V-Track Precision PRO -terät asettavat 1–3 päivää kasvaneen parran jokaisen karvan, jopa ihonmyötäiset ja eripituiset karvat, hellävaraisesti parhaaseen asentoon ajoa varten. Leikkaa 30 % lähempää* ja vähemmillä vedoilla ihoa ärsyttämättä.
8-suuntaiset ContourDetect-ajopäät myötäilevät kasvojen ja kaulan kaarteita tarkasti, joten tavoitat 20 % enemmän karvoja jokaisella vedolla. Saat tarkan ja sileän ajotuloksen.
2.8
5:stä
336
Arviot
Pyykkäri
04/02/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Parranajon jälki on erinomainen.
Perheen miehet sanovat suorastaan nauttivansa parranajosta uudet terät saatuaan :)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud
Phille9000
21/04/2017
Sverige
Den bästa för max 1 år.
Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud