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  • Paremman makuista cappuccinoa
  • Paremman makuista cappuccinoa
  • Paremman makuista cappuccinoa
  • Paremman makuista cappuccinoa

Tuotanto lopetettu

Maitojärjestelmän puhdistusaine

CA6705/10

Paremman makuista cappuccinoa
Maitojärjestelmän puhdistusaine poistaa tehokkaasti espressokeittimen tai maidonvaahdottimen maitoväylään kertyneet maitojäämät. Varmista Philips- ja Saeco-laitteidesi pitkä käyttöikä ja turvallisuus käyttämällä vain Philipsin maitoväylän puhdistusainetta.
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Series 1200
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EP1200/00R1

Series 1200

Series 1200
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EP1200/09R1

Series 1200

Series 1200
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Series 1200
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Pidä maitojärjestelmä puhtaana ja hygieenisenä

Paremman makuista cappuccinoa

  • Sama kuin CA6705/60

  • Riittää 6 kertaan – käytä kuukausittain

  • Pidennä laitteen käyttöikää

  • Paremman makuista kahvia

Paranna kahvin makua

Paranna kahvin makua

Maitojärjestelmän puhdistusaineella voit poistaa tehokkaasti maitojäämät, jotka voivat vaikuttaa maidon makuun.

Suojaa maitoväyliä tukkeutumiselta

Suojaa maitoväyliä tukkeutumiselta

Suojaa maitoväyliä tukkeutumiselta

Säännöllinen puhdistus pidentää maidonvaahdottimen osien käyttöikää

Säännöllinen puhdistus pidentää maidonvaahdottimen osien käyttöikää

Säännöllinen puhdistus pidentää maidonvaahdottimen kaikkien osien käyttöikää.

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