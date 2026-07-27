2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CA6705/10
EP1220/00R1
EP4346/71R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
Sama kuin CA6705/60
Riittää 6 kertaan – käytä kuukausittain
Pidennä laitteen käyttöikää
Paremman makuista kahvia
Maitojärjestelmän puhdistusaineella voit poistaa tehokkaasti maitojäämät, jotka voivat vaikuttaa maidon makuun.
Suojaa maitoväyliä tukkeutumiselta
Säännöllinen puhdistus pidentää maidonvaahdottimen kaikkien osien käyttöikää.
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