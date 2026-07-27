Paremman makuista cappuccinoa

Maitojärjestelmän puhdistusaine poistaa tehokkaasti espressokeittimen tai maidonvaahdottimen maitoväylään kertyneet maitojäämät. Varmista Philips- ja Saeco-laitteidesi pitkä käyttöikä ja turvallisuus käyttämällä vain Philipsin maitoväylän puhdistusainetta.