Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista

Suodatinyksikkö on täysin automaattisten kahvinkeittimien tärkein osa, ja se on puhdistettava säännöllisesti. Irrotettava suodatinyksikkö on helppo puhdistaa kokonaisuudessaan juoksevalla vedellä.