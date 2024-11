Pienikokoinen mutta suorituskykyinen

Vaikka keitin on kompakti, sen kahvipapu-, vesi- ja jätesäiliöt ovat suuret. Keitin vie vain vähän tilaa, eikä sen suuria säiliöitä tarvitse täyttää usein. Älykkäässä ja täysin automaattisessa keittimessä on erinomainen suorituskyky, ja sitä on erittäin helppo käyttää.