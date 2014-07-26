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Tuotanto lopetettu

Philips Avent VIAAvent-täyttökupit

SCF615/10

5

| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä

Philips Avent -säilytysjärjestelmä on monipuolinen, tilaa säästävä säilytysjärjestelmä, joka kasvaa lapsesi mukana. Voit käyttää samoja kuppeja sekä syöttämiseen että vauvanruoan ja rintamaidon säilyttämiseen. Sopii kaikkiin Philips Avent -rintapumppuihin ja -tutteihin.

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Äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

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Rintamaidon säilytyskuppi

Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä

  • 180 ml

Vuotamattomat, kääntämällä kiinnitettävät kannet

Vuotamattomat, kääntämällä kiinnitettävät kannet

Turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen

Vauvanruoan säilyttämiseen

Philips Avent -maidonsäilytyskupissa voit säilyttää äidinmaitoa tai vauvanruokaa jääkaapissa tai pakastimessa.

Ota vauvanruoka mukaan

Sopii täydellisesti vauvanruoan kuljettamiseen

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

26/07/2014

France

France

Super

voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

26/07/2014

France

France

Super

voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

17/10/2013

France

France

bon produit

tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent

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  1. Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui maailmanlaajuisesti 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää vuonna 2023. 