2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä
Philips Avent -säilytysjärjestelmä on monipuolinen, tilaa säästävä säilytysjärjestelmä, joka kasvaa lapsesi mukana. Voit käyttää samoja kuppeja sekä syöttämiseen että vauvanruoan ja rintamaidon säilyttämiseen. Sopii kaikkiin Philips Avent -rintapumppuihin ja -tutteihin.
180 ml
Turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen
Philips Avent -maidonsäilytyskupissa voit säilyttää äidinmaitoa tai vauvanruokaa jääkaapissa tai pakastimessa.
Sopii täydellisesti vauvanruoan kuljettamiseen
5.0
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Alysée
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Cyril4x
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
valmain
17/10/2013
France
bon produit
tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent
Perustuu verkkotyytyväisyystutkimukseen, johon osallistui maailmanlaajuisesti 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää vuonna 2023.