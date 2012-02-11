2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
240 ml
Turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen
Philips Avent -maidonsäilytyskupissa voit säilyttää äidinmaitoa tai vauvanruokaa jääkaapissa tai pakastimessa.
Sopii täydellisesti vauvanruoan kuljettamiseen
3.9
5:stä
10
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Schu
08/10/2014
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Einfach und sehr praktisch
Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
25/09/2011
España
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää.