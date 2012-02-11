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  • Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä
  • Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä
  • Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä
  • Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä

Tuotanto lopetettu

Philips Avent VIAAvent-täyttökupit

SCF616/10

3.9
| (10) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä
Philips Avent -säilytysjärjestelmä on monipuolinen, tilaa säästävä säilytysjärjestelmä, joka kasvaa lapsesi mukana. Voit käyttää samoja kuppeja sekä syöttämiseen että vauvanruoan ja rintamaidon säilyttämiseen. Sopii kaikkiin Philips Avent -rintapumppuihin ja -tutteihin.
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äitien suosikkituotemerkki joka puolella maailmaa1

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Täyttökupit maidon säilytykseen (kannet eivät sisälly)

Helppokäyttöinen Philips Avent -säilytysjärjestelmä

  • 240 ml

Vuotamattomat, kääntämällä kiinnitettävät kannet

Vuotamattomat, kääntämällä kiinnitettävät kannet

Turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen

Vauvanruoan säilyttämiseen

Philips Avent -maidonsäilytyskupissa voit säilyttää äidinmaitoa tai vauvanruokaa jääkaapissa tai pakastimessa.

Ota vauvanruoka mukaan

Sopii täydellisesti vauvanruoan kuljettamiseen

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

10

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

3

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

08/10/2014

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Einfach und sehr praktisch

Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

25/09/2011

España

España

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2023 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 10 109 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 