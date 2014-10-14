Se rompe fácilmente la pinza que se coloca en la ropa

Buenas tardes compre dos pinzas para chupete, la rosa y la azul y en las dos se ha partido la pinza que sirve para enganchar en la ropa. Gracias por permitir expresar nuestra opinión, me ha dado mucha rabia que se rompan porque en cuanto a diseño y facilidad de uso le doy un notable. Saludos.