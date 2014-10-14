TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla
  • Pitää tutin käden ulottuvilla

Tuotanto lopetettu

Tutinpidike

SCF185/00

3.8
| (4) Arviot
Pitää tutin käden ulottuvilla
Philips Avent -tutinpidike pitää tutin aina lapsen ulottuvilla ja tutti pysyy puhtaana. Tutinpidike on helppo kiinnittää eikä se jätä jälkiä vauvan vaatteisiin. Saatavana kolme muodikasta värivaihtoehtoa.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

äitien suosikkituotemerkki kaikkialla maailmassa1

Tyylikäs ja värikäs tutti

Pitää tutin käden ulottuvilla

  • Yli 0 kk

Helppo kiinnittää

Helppo kiinnittää yhdellä kädellä leveäksi aukeavan pidikkeen ansiosta

Hellä vaatteille

Pidike ei jätä jälkiä lapsen vaatteisiin

Tyylikäs

Sopii tutteihin, joissa on rengaskahva

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

4

Arviot

3
2

14/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous

This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF185/00 Soother clip

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF185/00 Soother clip

16/01/2014

Deutschland

Deutschland

Geanu richtig

Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF185/00 Schnuller-Clip

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF185/00 Schnuller-Clip

08/09/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bra produkt användarvänligt

Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.

Edut

enkel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF185/00 Nappklämma

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF185/00 Nappklämma

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu vuonna 2024 verkossa toteutettuun maailmanlaajuiseen tyytyväisyyskyselyyn, johon osallistui 8 139 äitiys- ja lastenhoitomerkkien ja -tuotteiden käyttäjää. 