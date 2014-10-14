2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SCF185/00
Yli 0 kk
Helppo kiinnittää yhdellä kädellä leveäksi aukeavan pidikkeen ansiosta
Pidike ei jätä jälkiä lapsen vaatteisiin
Sopii tutteihin, joissa on rengaskahva
3.8
5:stä
4
Arviot
Babypop
14/10/2014
United Kingdom
Fabulous
This clip is the best on the market. It's neat, small,sturdy strong, fabulous, and adult friendly! I love these, just hard to get hold of , in shops.
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Arvioitu tuote: SCF185/00 Soother clip
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF185/00 Soother clip
Filie
16/01/2014
Deutschland
Geanu richtig
Unsere Kleine hat immer die Metallclips/Krokodilklemmen von anderen Ketten angeknabbert, was mir sehr miessfiel. Dann kam noch zusätzlich hinzu, dass sie in der lage war, sie zu öffnen. Mit den Aventclips bin ich sehr zufrieden. Das darauf Rumknabbern ist nicht ganz so schlimm wie auf den Metallclips, und auch die Klemme ist für so ne kleine Maus nicht zu öffnen. Sie ist super leicht in der Benutzung. Sowohl die Klemme ist überall wirklich fest zu machen, als auch die Schnalle sollte über jeden handelsüblichen Schnullerring zu schieben sein. In diesem Sinne, ein tolles Produkt, an dem es nichts zu mäkeln gibt.
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Arvioitu tuote: SCF185/00 Schnuller-Clip
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF185/00 Schnuller-Clip
Zagor Te-nej
08/09/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bra produkt användarvänligt
Bra produkt som uppfyller funktion. Enkel och lätt använd.
Edut
enkel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF185/00 Nappklämma
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SCF185/00 Nappklämma
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